الخميس 26 سبتمبر 2024
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محافظات

استقبال السائحين بالورود في معبد الكرنك احتفالًا باليوم العالمي للسياحة (فيديو)

أثناء توزيع الورد
أثناء توزيع الورد

حرصت إدارة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر على تقديم الورد للأفواج السياحية الوافدة احتفالا بيوم السياحة العالمي والذي يأتي في هذا العام 2024 تحت شعار «السياحة والسلام».

احتفالات يوم السياحة العالمي 

وسادت أجواء كرنفالية أضفت مزيدًا من الجمال والروعة بين الحاضرين، فيما حرص السائحين الأجانب على أخذ الصور التذكارية وسط أجواء من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوههم.

مظاهر الاحتفال 

وشهد الاحتفال بيوم السياحة العالمي، عروض موسيقى المزمار والخيول العربية وعروض غنائية وفلكلورية بالأزياء الفرعونية، إلى جانب العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، ومن المقرر ان تُعقد مساء اليوم ندوة ثقافية وأثرية في مكتبة مصر العامة، لزيادة الوعي بأهمية السياحة من جوانبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

يشار إلى أنه يتم الاحتفال بيوم السياحة العالمي في يوم 27 من شهر سبتمبر من كل عام  بهدف تعزيز الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة.

وحضر الاحتفال المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعبد الحارث زيادة مدير عام الإدارة العامة للتنمية السياحية ووكلاء الوزارات المعنية وأعضاء غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر ومسئولو الآثار والسياحة والصوت والضوء وعددا من أعضاء مجلس النواب.

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