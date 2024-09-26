بعد رفض الكاف التدريب عليه، شاهد تجهيزات ملعب المملكة أرينا قبل موقعة السوبر الأفريقي

رفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم - الكاف - خوض فريقي الأهلي والزمالك أي مران على ملعب المباراة “ملعب المملكة أرينا” الذي يستضيف مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها غدًا الجمعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتجهيزات المملكة العربية السعودية لملعب أرينا الذي يستعد للمباراة والذي من الواضح عليه استمرار استكمال أعمال الصيانة.

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ملعب #الهلال المملكة أرينا يبدو جاهزًا لمباراة الافتتاح



معلومة: تم تأجيل الكثير من الاعمال في الملعب لنهاية الموسم



ومنها زيادة عدد المدرجات لـ30 ألف مقعد + امور اخرى



باذن الله اذا اكتملت الصورة يكون ملعب فخم 💙 pic.twitter.com/o6GbTQvdcI — سهم (@1SMi_) January 27, 2024

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خوض أي من القطبين أي مران على ملعب المباراة، ملعب المملكة أرينا رغم أن مدربي الفريقين يرغبان فى خوض المران الختامى على ملعب المباراة، لكن هذا الأمر رفضه الاتحاد الأفريقى.

وهناك أعمال تتم على أرضية الاستاد استعدادًا للمباراة، حيث التجهيز لحفل اللقاء وما شابه ذلك من أمور تنظيمية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم في السابعة مساء استعداداته على ملعب الهلال السعودي استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غد الجمعة على كأس السوبر الإفريقي.

فيما أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال تصريحات خاصة عبر موقع النادي، أن مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعبين في حالة تركيز ويدركون أهمية تلك المباراة.

وقال الشناوي: مباراة الزمالك ستكون صعبة لأنها أمام منافس قوي، ولهذا نحضر للقاء جيدًا، وبعد الاحتفال بدرع الدوري المصري، تم غلق الصفحة تمامًا من أجل الاستعداد لكأس السوبر الإفريقي وهي بطولة قارية والجميع يدرك أهميتها.

وأضاف: جميع لاعبي الأهلي يدركون قيمة اللقاء بعدما فقدنا اللقب في النسخة السابقة، ولذلك نريد حصد البطولة يوم الجمعة، والأهم أن يكون اللاعبون على قدر المسئولية، وهم دائمًا عندما يخوضون مواجهات صعبة يقدمون مستوى مميزًا.

بطولة كأس السوبر الإفريقي تختلف عن نهائي القرن

وواصل: بالتأكيد بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك، تختلف تمامًا عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، فالأجواء في نهائي القرن كانت صعبة للغاية، وهي مباراة لن تتكرر كثيرًا.

وأكمل: دائمًا نتحدث مع اللاعبين الجدد، عن الأجواء داخل النادي، وهم يعلمون جيدًا أن الأهلي نادي بطولات وأي بطولة يُشارك فيها يُقاتل من أجل التتويج بها، كما أن جميع اللاعبين يعرفون جيدًا ثقافة جماهيرنا التي لا تقبل إلا بالصعود لمنصات التتويج، وكل الصفقات المنضمة حديثًا سوف تشارك في الكثير من المباريات القادمة، خصوصًا أن لدينا موسمًا طويلًا مليئًا بالألقاب.

واختتم حديثه قائلًا: «لاعبو الأهلي لديهم روح وعزيمة وإصرار من أجل الفوز بالبطولات، والجمهور دائمًا يمنح اللاعبين دفعة كبيرة، ولهذا نحن نقاتل من أجل الفوز بالبطولات خصوصًا عندما نلعب خارج مصر، وفي أي دولة عربية، وأقول للجماهير ننتظركم في الرياض من أجل دعم اللاعبين، وبإذن الله قادرون على إسعادكم بالفوز بالبطولة».