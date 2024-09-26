الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ندوة عن تأثير مبادرة حياة كريمة على التنمية في الصعيد (صور)

أثناء الندوة
أثناء الندوة

عقد مجمع إعلام الأقصر ندوة عن تأثير مبادرة حياة كريمة على التنمية فى الصعيد ضمن مبادرة "إيد فى إيد حننجح أكيد" وذلك للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية فى المبادرات الرئاسية وتأثيرها على المجتمع، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وفى ضوء التعاون المشترك بين الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة أرمنت والهيئة العامة للاستعلامات مجمع إعلام الأقصر.

مبادرة حياة كريمة 


تناول اللقاء شرح المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ودور مشروعات المبادرة بأرمنت والتى ساهمت بشكل كبير في رقى وتنمية قرى مركز ارمنت، وكذا المشروعات المنفذة ضمن المبادرة والتى تم الانتهاء منها والتى ساهمت فى تطوير قرى مركز ارمنت بشكل ملحوظ، المشروعات التى انتهت بالفعل ضمن المشروع والتى بدأ العمل بها مثل مجمع الخدمات الحكومية بقرى مركز ارمنت والعديد من المشروعات الأخرى، وتهدف تلك اللقاءات التثقيفية المثمرة والتي تهدف إلى زيادة معرفة المواطنين بالدور الوطنى التى تقوم به القيادة السياسية للمجتمع المصري.


حضر الندوة علي عثمان رئيس مركز ارمنت، والمهندس إسلام الدهرين مدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة للابنية التعليمية بالأقصر ورئيس كيان اتحاد شباب الأقصر، وغادة رفعت مدير مجمع إعلام الأقصر، وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط ومنسق مشروعات حياة كريمة بالمركز، فاطمة أحمد مسؤول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بالمركز، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز أرمنت.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظ الأقصر مركز ارمنت تنمية المجتمع مبادرة حياة كريمة

مواد متعلقة

بالتنورة والمزمار، السائحون يحتفلون بيوم السياحة العالمي في معبد الكرنك (فيديو)

بتوزيع الورد، محافظ الأقصر يشهد احتفال يوم السياحة العالمي (صور)

محافظ الأقصر يوجه بتكثيف حملات تحليل المخدرات بين الموظفين والسائقين

الأقصر تنظم أكبر احتفالية بيوم السياحة العالمي في معبد الكرنك (بث مباشر)

الأكثر قراءة

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

تأخير الساعة 60 دقيقة، بدء تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

بعد رفض الكاف التدريب عليه، شاهد تجهيزات ملعب المملكة أرينا قبل موقعة السوبر الأفريقي

الجيش السوداني يحلق بالطائرات لدخول الخرطوم والدعم السريع يرد بالمدفعية الثقيلة (صور)

وفاة الفنان حمادة عبد الحليم

دخول محتمل.. سيناريوهات الاقتحام البري للأراضي اللبنانية (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

اختبار قمر روسي - صيني طوره طلاب الجامعات

مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

المزيد

انفوجراف

كولر vs جوميز.. أرقام الثنائي مع الأهلي والزمالك قبل قمة السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

ما حكم الشرع في قراءة الفنجان والتنجيم؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية