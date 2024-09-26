ندوة عن تأثير مبادرة حياة كريمة على التنمية في الصعيد (صور)

عقد مجمع إعلام الأقصر ندوة عن تأثير مبادرة حياة كريمة على التنمية فى الصعيد ضمن مبادرة "إيد فى إيد حننجح أكيد" وذلك للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية فى المبادرات الرئاسية وتأثيرها على المجتمع، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وفى ضوء التعاون المشترك بين الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة أرمنت والهيئة العامة للاستعلامات مجمع إعلام الأقصر.

مبادرة حياة كريمة



تناول اللقاء شرح المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ودور مشروعات المبادرة بأرمنت والتى ساهمت بشكل كبير في رقى وتنمية قرى مركز ارمنت، وكذا المشروعات المنفذة ضمن المبادرة والتى تم الانتهاء منها والتى ساهمت فى تطوير قرى مركز ارمنت بشكل ملحوظ، المشروعات التى انتهت بالفعل ضمن المشروع والتى بدأ العمل بها مثل مجمع الخدمات الحكومية بقرى مركز ارمنت والعديد من المشروعات الأخرى، وتهدف تلك اللقاءات التثقيفية المثمرة والتي تهدف إلى زيادة معرفة المواطنين بالدور الوطنى التى تقوم به القيادة السياسية للمجتمع المصري.



حضر الندوة علي عثمان رئيس مركز ارمنت، والمهندس إسلام الدهرين مدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة للابنية التعليمية بالأقصر ورئيس كيان اتحاد شباب الأقصر، وغادة رفعت مدير مجمع إعلام الأقصر، وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط ومنسق مشروعات حياة كريمة بالمركز، فاطمة أحمد مسؤول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بالمركز، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز أرمنت.