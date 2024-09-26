بالتنورة والمزمار، السائحون يحتفلون بيوم السياحة العالمي في معبد الكرنك (فيديو)

على أنغام المزمار البلدي احتفلت محافظة الأقصر بيوم السياحة العالمى اليوم الخميس، بساحة معابد الكرنك بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وقيادات وزارة السياحة، تحت شعار «السياحة والسلام»، وسط الأفواج السياحية.

انبهار السائحين باحتفالات يوم السياحة العالمي في الأقصر

وأبدى السائحون من مختلف الجنسيات انبهارهم وإعجابهم من وصلات الرقص بالخيول والتنورة بساحة معبد الكرنك بالأقصر، وقاموا بالتقاط صور تذكارية لمشاركتها مع الأصدقاء، فيما تهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي بالقيمة الشاملة للسياحة، بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الفاعلة في المحافظة لضمان نجاح الاحتفالية وتحقيق أهدافها.



وتضمنت الاحتفالية، عروضا موسيقيا باللغة الإنجليزية والعربية وعروضا غنائية وفلكلورية بالأزياء الفرعونية، إلى جانب العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، بحضور العشرات من السياح بمختلف الجنسيات الذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية مع محافظ الأقصر ابتهاجا بحفاوة الاستقبال حيث تم توزيع الورود والهدايا التذكارية عليهم.

وتواصل محافظة الأقصر الاحتفال بيوم السياحة العالمي حيث تُعقد مساء اليوم ندوة ثقافية وأثرية في مكتبة مصر العامة، لزيادة الوعي بأهمية السياحة من جوانبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

يذكر أنه يتم الاحتفال بيوم السياحة العالمي في يوم 27 من شهر سبتمبر من كل عام بهدف تعزيز الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة.