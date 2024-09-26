الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يتابع إنشاء مستشفى السنطة الجديد

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع استمرار الاعمال بمستشفى السنطة الجديد

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بدعم القطاع الصحي في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية.

محافظة الغربية: رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة لخدمة زوار مولد السيد البدوي

وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا (صور)

وأكد "الجندى" أن الغربية تشهد تطوير العديد من المستشفيات بالمراكز والتي تقدم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، فضلا عن إنشاء المستشفيات الجديدة  لتخدم أكبر عدد من المواطنين، مشيرا الى تقديم كل الدعم لسرعة الانتهاء منها والتي تعد نقلة نوعية في المجال الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال متابعة استمرار الأعمال الجارية بمستشفى السنطة الجديد والتي يتم إنشاؤها على مساحة 4800 م2 بإجمالي تكلفة 462 مليون جنيه، لتستوعب 190 سريرا و23 حضانة إلى جانب 5 غرف عمليات رئيسية، 1 قيصرية، 2 ولادة طبيعة، 2 عنبر عناية مركزة سعة 15 سريرا، قسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه جارٍ العمل حاليًا على قدم وساق للانتهاء من العديد من المشروعات الطبية المهمة، وأبرزها المستشفى الجديد بالسنطة والتى يتم تشييدها على أحدث النظم العلاجية والتصميمات الخاصة بالمستشفيات الحديثة، بالإضافة إلى توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية لتصبح أحد الصروح الطبية الضخمة بمحافظة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظة الغربية: رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة لخدمة زوار مولد السيد البدوي

محافظ الغربية: زراعة الأشجار لإظهار المحافظة بشكل جمالي وحضاري يليق بها

وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا (صور)

اختيار 48 عالما من جامعة طنطا ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2%

الأكثر قراءة

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

تأخير الساعة 60 دقيقة، بدء تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

بعد رفض الكاف التدريب عليه، شاهد تجهيزات ملعب المملكة أرينا قبل موقعة السوبر الأفريقي

الجيش السوداني يحلق بالطائرات لدخول الخرطوم والدعم السريع يرد بالمدفعية الثقيلة (صور)

وفاة الفنان حمادة عبد الحليم

دخول محتمل.. سيناريوهات الاقتحام البري للأراضي اللبنانية (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

اختبار قمر روسي - صيني طوره طلاب الجامعات

مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

المزيد

انفوجراف

كولر vs جوميز.. أرقام الثنائي مع الأهلي والزمالك قبل قمة السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

ما حكم الشرع في قراءة الفنجان والتنجيم؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية