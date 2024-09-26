محافظة الغربية: رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة لخدمة زوار مولد السيد البدوي

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الليلة الماضية، بجولة تفقدية في أرجاء مسجد السيد البدوي والمنطقة المحيطة لتفقد الاستعدادات الخاصة بالمولد الأحمدي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

رفع درجة الاستعداد لخدمة زوار مولد السيد البدوي

وأكد محافظ الغربية، خلال جولته، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار مولد السيد البدوي وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مشيرا إلى متابعته المستمرة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

وأشار محافظ الغربية إلى تضافر الجهود كافة لتنظيم فاعليات المولد الأحمدي لخروجه بالشكل اللائق وتوفير الأريحية التامة لجميع الزوار.