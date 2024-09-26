الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة الغربية: رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة لخدمة زوار مولد السيد البدوي

رفع درجة الاستعداد
رفع درجة الاستعداد بالغربية لاستقبال مولد البدوي، فيتو

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الليلة الماضية، بجولة تفقدية في أرجاء مسجد السيد البدوي والمنطقة المحيطة لتفقد الاستعدادات الخاصة بالمولد الأحمدي. 

محافظ الغربية: زراعة الأشجار لإظهار المحافظة بشكل جمالي وحضاري يليق بها

اختيار 48 عالما من جامعة طنطا ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2%

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

 

رفع درجة الاستعداد لخدمة زوار مولد السيد البدوي

وأكد محافظ الغربية، خلال جولته، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة لخدمة زوار مولد السيد البدوي وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، مشيرا إلى متابعته المستمرة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

وأشار محافظ الغربية إلى تضافر الجهود كافة لتنظيم فاعليات المولد الأحمدي لخروجه بالشكل اللائق وتوفير الأريحية التامة لجميع الزوار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية المولد الأحمدي مولد السيد البدوى

مواد متعلقة

محافظ الغربية: زراعة الأشجار لإظهار المحافظة بشكل جمالي وحضاري يليق بها

وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا (صور)

اختيار 48 عالما من جامعة طنطا ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2%

عميد «طب طنطا» يكشف تفاصيل استخراج شوكة من معدة مريضة (صور)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

لغز عودة يوسف بطرس غالي.. التاريخ السري لأشهر وزير من زمن مبارك (فيديوجراف)

نشرة أخبار مصر، لغز عودة يوسف بطرس غالي.. ارتفاع جديد في سعر الطماطم.. الشناوي: مباراة الزمالك صعبة

ضبط 39 بلطجيا وهاربا من المراقبة وفحص 64 سائقًا للكشف عن المخدرات

تجميع 700 لتر سولار بإحدى محطات البنزين لبيعها بأعلى من السعر الرسمي بأكتوبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26- 09- 2024

ارتفاع الزبدية والنعومي، تعرف على أسعار 12 نوعا من المانجو بالسوق

محافظة الغربية: رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة لخدمة زوار مولد السيد البدوي

منوعات

المزيد

قطع كابل بحري يضعف خدمات الإنترنت في الكويت

ميتا تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز

ذوبان نهر يوم القيامة، الكشف عن كارثة جديدة تهدد كوكب الأرض

بريجيت ماكرون وملكة النرويج تتألقان في عرض ديور (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

لغز عودة يوسف بطرس غالي.. التاريخ السري لأشهر وزير من زمن مبارك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية