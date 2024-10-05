تساهم في تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات.. منصة مصر الصناعية نقلة نوعية لرفع كفاءة الخدمات والنهوض بالصناعة.. وتحذيرات من التعامل مع المنصات الوهمية عند التقديم على الأراضي

تُعد الأراضي الصناعية أحد أهم المقومات لأي مشروع صناعي، هذا في الوقت الذي تسعي فيه وزارة الصناعة إلى ضبط منظومة الأراضي الصناعية بما يمنع تسقيعها أو استغلالها في غير أغراضها.

وأطلقت وزارة الصناعة منصة مصر الصناعية الرقمية في 1 سبتمبر 2024، والتى يتم من خلالها طرح أراضى المناطق الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، والتقديم على الخدمات الخاصة برخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي.

وأكد الصناع أن هذه المنصة سوف تنعكس ايجابيا على المناخ الصناعي والاستثماري، كما تساهم في تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال تطوير ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي بالاعتماد على منظومة إلكترونية متكاملة.

كما أكد الصناع أن إنشاء هذه المنصة سوف يساهم في القضاء على البيوقراطية وتسهيل الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين على مختلف الخدمات إلكترونيا ما يسهم في توفير الوقت والجهد، كما أن المنصة تساعد في تنفيذ كل الإجراءات بدءا من حجز الأرض إلى إنجاز الرخص والموافقات كلها من مكان واحد.

إطلاق المرحلة الأولي من منصة مصر الصناعية

وأكدت وزارة الصناعة أن المنصة الإلكترونية للوزارة " منصة مصر الصناعية الرقمية " هى المنصة الالكترونية الرسمية لوزارة الصناعة المصرية والتى يتم من خلالها طرح أراضى المناطق الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية والتقديم على الخدمات الخاصة برخص البناء والتشغيل والسجل الصناعي.

وأهابت وزارة الصناعة المستثمرين التعامل فقط مع منصة مصر الصناعية الرقمية بهذا الشأن وعدم التعامل مع أي منصات أخرى.

وقالت الصناعة إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من سبتمبر 2024، والتي تقدم مجموعة من الخدمات الرقمية للمستثمرين الصناعيين، ومنها: خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية- خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار-خدمة المتابعة السنوية.

نتائج الطرح الخاص بالمرحلة السابعة للأراضى الصناعية

وأعلنت وزارة الصناعة أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) يوم الأحد الماضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة السابعة للأراضى الصناعية والذي شمل ١١٢٤ قطعة أرض صناعية وذلك بـ ١٤ محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة بإجمالي مساحة ٨ ملايين ٤٨٢ ألف م٢ بأنشطة مختلفة (غذائي، دوائي، كيماوي، هندسي، تعديني، غزل ونسيج ومواد بناء)، وذلك عقب الانتهاء من فترة دراسة الطلبات.

وأكدت وزارة الصناعة أن هذا الاعلان عبر المنصة يأتي في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص، وأنه سيتم إخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني. ولمعرفة النتيجة برجاء الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي

واتباع الخطوات الآتية:

-أنشئ حساب باستخدام نفس البريد الإلكتروني المستخدم أثناء التقديم على الخريطة الاستثمارية.

-سيتم ارسال OTP لتأكيد البريد الإلكتروني

-ثم قم تسجيل الدخول على المنصة.

-اضغط على رابط معرفة نتيجة الخريطة الاستثمارية

-ادخل رقم الطلب RQ number واضغط بحث

-سيتم ظهور النتيجة

وقالت الصناعة أن المنصة قامت مسبقًا بإخطار المستثمرين المتقدمين على الخريطة الاستثمارية برسائل نصية قصيرة (SMS) تحتوي على رقم الطلب RQ الخاص بهم وذلك في 11 من الشهر الجاري مع التنويه بزيارة موقع المنصة للاستعلام عن نتائج الطرح وقت صدورها.

تسهيل عملية الاستثمار الصناعي

وأكدت الصناعة أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في تسهيل عملية الاستثمار الصناعي من خلال توفير كافة الخدمات والمعلومات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختلفة, والتي بدورها تُركز على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال. وتستهدف المنصة أن تصبح القناة الرئيسية للتعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات المعنية.

وتوفر المنصة خاصية التنبيه التلقائي على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، كما ستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكافة المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات من خلال حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعي يحتوي على المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة على المنصة مع حالة كل طلب.

وتنشر فـيتـو خطوات التسجيل في منصة مصر الصناعية الرقمية التي تنطلق مرحلتها الأولى كالتالى:

منصة مصر الصناعية الرقمية

منصة مصر الصناعية الرقمية تُساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي

وأوضحت وزارة الصناعة أن منصة مصر الصناعية الرقمية تُساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وتتيح التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، ومن المُستهدف أن تكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.

المنصة تقوم تلقائيًا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها.

وأشارت الوزارة إلى أن المنصة تقوم تلقائيًا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، وتُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات.

كما توفر المنصة حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعي يحتوي على كل المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة من خلال المنصة مع حالة كل طلب.

و تتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين وهي كالتالي: -

١-خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية.

٢ -خدمة إصدار رخصة التشغيل بالاخطار

٣ -خدمة المتابعة السنوية.

مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك.

غرفة الأخشاب تكشف فوائد منصة مصر الصناعية الرقمية

أكد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن منصة مصر الصناعية الرقمية، سوف تساهم على البيوقراطية لافتا إلي أنها تعد خطوة إيجابية تنعكس علي المناخ الصناعي.

وأشار نصر الدين أن تلك المنصة سوف تساهم في تسهيل حصول المستثمرين على مختلف الخدمات إلكترونيا ما يسهم في توفير الوقت والجهد، لافتا إلي أن المنصة تساعد في تنفيذ كل الإجراءات بدءا من حجز الأرض إلى إنجاز الرخص والموافقات كلها من مكان واحد.

المنصة تعمل على دعم تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة

أضاف نصر، أن المنصة تعمل على دعم تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتواكب التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين. مشيرا أن المنصة ستعمل أيضا على زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز توطين الصناعات المحلية وتعظيم قيمتها المضافة.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة ، أعلنت عن طرح أكثر من 1124 قطعة أرض صناعية، منوها أن المرحلة الأولى للمنصة عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين ومن أهمها خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك.

أكد المهندس علاء نصر الدين، أنه قبل إطلاق المنصة كان استخراج رخصة للمستثمر تأخذ شهر أو اثنين بسبب إجراءات استيفاء البيانات أما الآن فإن توقيت إصدار الرخصة بالإخطار يكون في أسبوع كحد أقصى بفضل إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية.

منصة مصر الصناعية نقلة نوعية في رفع كفاءة الخدمات

أكد المهندس أسامة الشاهد عضو اتحاد الصناعات أن منصة مصر الصناعية الرقمية تحقق نقلة نوعية في منظومة الصناعة في مصر وتسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال تطوير ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي بالاعتماد على منظومة إلكترونية متكاملة.

تيسير الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات إلكترونيا

وأضاف الشاهد أن المنصة الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات وتسهيل حصول المستثمرين على مختلف الخدمات إلكترونيا ما يسهم في توفير الوقت والجهد والحد من البيروقراطية داخل الأجهزة الحكومية

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المنصة التي أطلقتها وزارة الصناعة ستقدم خدمات تخصيص الأراضي عن طريق الخريطة الاستثمارية وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار وخدمات المتابعة السنوية، كما ستتيح المنصة مستقبلا إصدار تراخيص البناء والسجل الصناعي وغيرها من الخدمات الأخرى.

ولفت إلى أن المنصة ستعمل مستقبلا على توفير خزينة إلكترونية مؤمنة للمستندات، حتى لا يضطر المستثمر إلى تقديم تلك الأوراق في كل مرة يتعامل عليها، كما أنها ستوفر خدمات الإخطار المسبق للمستثمر عن الأوراق والتراخيص والموافقات قبل انتهاء مدتها حتى يتسنى له التجديد في الموعد المحدد.

وأشار الشاهد أن هذه المنصة بما تحتويه من خدمات ستعمل على الشفافية من خلال ما تقدمه من معلومات وبيانات تتعلق بطروحات الأراضي وإعلان نتائجها وأسماء الفائزين وفقا لمعايير واضحة ومعلنة.