الخميس 26 سبتمبر 2024
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الأقصر تنظم أكبر احتفالية بيوم السياحة العالمي في معبد الكرنك (بث مباشر)

أثناء الاحتفال
أثناء الاحتفال

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا من ساحة معبد الكرنك بمدينة الأقصر رصدت فيه احتفالية اليوم العالمي للسياحة لعام 2024 تحت شعار «السياحة والسلام»، وسط تدفقات سياحية كبيرة.

اليوم العالمي للسياحة 2024

وحرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ونائبه الدكتور هشام أبو زيد، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية وعدد من قيادات السياحة والمحافظة، على التقاط الصور التذكارية مع السائحين الأجانب الوافدين من مختلف الجنسيات.

وشهد الاحتفال باليوم السياحة العالمى، عروض موسيقى المزمار والخيول العربية وعروض غنائية وفلكلورية بالأزياء الفرعونية، إلى جانب العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر قد وجه كافة الجهات المنوطة بالمشاركة في تنظيم فعاليات يوم السياحة العالمى بتكثيف جهودهم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الفعاليات والمتمثلة في تعزيز الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة.

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