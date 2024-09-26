الخميس 26 سبتمبر 2024
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محافظات

بتوزيع الورد، محافظ الأقصر يشهد احتفال يوم السياحة العالمي (صور)

أثناء الاحتفال
أثناء الاحتفال

 شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر احتفال المحافظة بيوم السياحة العالمى اليوم الخميس، بساحة معابد الكرنك تحت شعار " السياحة والسلام".

 

احتفال يوم السياحة العالمي 

تضمنت الاحتفالية، عروض موسيقى المزمار والخيول العربية وعروض غنائية وفلكلورية بالأزياء الفرعونية، إلى جانب العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، بحضور العشرات من السياح بمختلف الجنسيات الذين حرصوا على التحدث وألتقاط الصور التذكارية مع محافظ الأقصر ابتهاجا بحفاوة الإستقبال حيث تم توزيع الورود والهدايا التذكارية عليهم.

 

 وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي بالقيمة الشاملة للسياحة، بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الفاعلة في المحافظة لضمان نجاح الاحتفالية وتحقيق أهدافها.

 قال محافظ الأقصر، إننا  نحرص على تدعيم السياحة العالمية للحضور لمدينة الأقصر وزيارة معالمها السياحية، مؤكدا على العمل على تنويع الأنماط السياحية ما بين سياحة رياضية وعلاجية واستشفائية وسياحة مؤتمرات وليس سياحة ثقافية فقط،  كما تمنى أن يشهد الموسم السياحى الحالى اعدادا متزايدة من السياح من مختلف جنسيات العالم لمشاهدة آثار الأقصر المتفردة.

 

واستعرض محافظ الأقصر الأجنحة المختلفة المتواجدة بمركز زوار معابد الكرنك، وهما جناح الاستعلام السياحي  وجناح السياحة العلاجية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية والذى يحتوى على طاقم طبى مكون من اطباء وتمريض.

واستكمالا لفعاليات من المقرر ان تُعقد مساء اليوم ندوة ثقافية وأثرية في مكتبة مصر العامة، لزيادة الوعي بأهمية السياحة من جوانبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

 

 يذكر أنه يتم الاحتفال بيوم السياحة العالمي في يوم 27 من شهر سبتمبر من كل عام  بهدف تعزيز الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة.

حضر الاحتفال الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعبد الحارث زيادة مدير عام الإدارة العامة للتنمية السياحية ووكلاء الوزارات المعنية وأعضاء غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر ومسئولو الآثار والسياحة والصوت والضوء وعددا من أعضاء مجلس النواب.

 

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