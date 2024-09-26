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رياضة

السوبر الإفريقي، الكاف يكشف كواليس جلسة تصوير نجوم الأهلي قبل مواجهة الزمالك (فيديو)

الاهلي
الاهلي

النادي الأهلى، كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن كواليس جلسة تصوير نجوم الأهلي قبل مواجهة السوبر الئإفريقي ضد الزمالك بحضور علي معلول نجم الفريق.

 يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدا العديد من العناصر في قائمة مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك. 

غيابات الأهلي أمام الزمالك 

كريم نيدفيد 

كريم الدبيس 

مصطفى مخلوف 

سمير محمد 

مصطفى أبو الخير 

خالد عبد الفتاح 

محمد عبد الله 

 

وانتهى منذ قليل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي وتقرر أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، وحارس المرمى الزي الأخضر الفاتح، بينما الزمالك القميص الأسود والشورت الأسود، وحارس المرمى يرتدي زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك غدا الجمعة  في السوبر الإفريقي، حيث بات من المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة السوبر بنفس التشكيل الذي خاض به آخر مباراتين أمام جورماهيا الكيني. 

تشكيل الأهلي الأقرب للسوبر الإفريقي 

 محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي. 

 الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك غدا في السوبر الإفريقي. 

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غدا الجمعة  بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي غدا. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم في السابعة مساء استعداداته على ملعب الهلال السعودي استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غدا الجمعة على كأس السوبر الإفريقي. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، للحديث عن اللقاء المرتقب أمام المارد الأبيض بالسوبر الأفريقي والمحدد له غدا الجمعة.

 

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