شاهد، هدف أيمن منصور في مرمى الأهلي بالسوبر الإفريقي 94

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان آخر مباراة للأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي عام 1994 عندما فاز الأبيض بالبطولة أمام بهدف قاتل لأيمن منصور.

وتعرض فيتو هدف أيمن منصور في مرمى الأهلي.

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح وفقا للائحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.