الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد، هدف أيمن منصور في مرمى الأهلي بالسوبر الإفريقي 94

سوبر افريقيا عام
سوبر افريقيا عام 94، فيتو

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غد الجمعة  بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان آخر مباراة للأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي عام 1994 عندما فاز الأبيض بالبطولة أمام بهدف قاتل لأيمن منصور.

وتعرض فيتو هدف أيمن منصور في مرمى الأهلي.

 

وتم التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح وفقا للائحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السوبر الأفريقي السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

مواد متعلقة

مرموش يقود التشكيل المتوقع لآينتراخت فرانكفورت أمام فيكتوريا بلزن

السوبر الأفريقي، كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بفيديوهات لصفقات الزمالك الجديدة

هدافو مباريات القمة قبل السوبر الإفريقي

الشناوي يحضر مع كولر المؤتمر الصحفي لمبارة السوبر الأفريقي

موعد مباراة الوكرة "حمدي فتحي" والخور بالدوري القطري

تريزيجيه يقود الريان أمام العربي بالدوري القطري.. موعد المباراة

آخر استعدادات الأهلي والزمالك للسوبر الإفريقي.. كولر يعقد مؤتمرًا صحفيا اليوم.. الأبيض يختتم تدريباته.. حديث السولية والشناوي عن اللقاء.. وإحصائية تبشر الأحمر بحصد اللقب

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيكتوريا بلزن التشيكي في الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة، تعرف عليها

قفزة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

بيان عاجل من الخطوط الجوية السورية بشأن رحلاتها إلى مصر

ماذا تقول اللائحة حال تعادل الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي؟

نشرة أخبار مصر، لغز عودة يوسف بطرس غالي.. ارتفاع جديد في سعر الطماطم.. الشناوي: مباراة الزمالك صعبة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

اختبار قمر روسي - صيني طوره طلاب الجامعات

مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

قطع كابل بحري يضعف خدمات الإنترنت في الكويت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

المزيد

انفوجراف

الخط الأزرق.. الرصاص يخترق جدار البراميل بين لبنان وإسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

ما حكم الشرع في قراءة الفنجان والتنجيم؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية