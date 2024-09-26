خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة
حذر خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية من أن إعصار "هيلين" قد يتحول إلى عاصفة شديدة قبل أن يضرب ولاية فلوريدا.
ارتفاع في الأمواج يصل إلى أكثر من 6 أمتار
وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن بعض أرجاء منطقة بيغ بيند على الساحل الشمالي الغربي لولاية فلوريدا قد تشهد ارتفاعا في الأمواج يصل إلى أكثر من 6 أمتار في لحظة وصول الإعصار "هيلين" إلى اليابسة في وقت متأخر الخميس.
وتمتد تحذيرات الأعاصير إلى ولاية جورجيا، وتشمل عواصف مدارية قد تصل إلى ولاية كارولينا الشمالية.
وقال خبراء الأرصاد الجوية إن "هيلين" قد يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة عندما يضرب الساحل.
وفي الوقت نفسه، تشكلت العاصفة المدارية "إسحاق" مساء أمس الأربعاء، ما أضاف إلى موسم الأعاصير المزدحم بالفعل في المحيط الأطلسي.
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