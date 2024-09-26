الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

إعصار، فيتو
إعصار، فيتو

 حذر خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية من أن إعصار "هيلين" قد يتحول إلى عاصفة شديدة قبل أن يضرب ولاية فلوريدا.

 

ارتفاع في الأمواج يصل إلى أكثر من 6 أمتار

 وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن بعض أرجاء منطقة بيغ بيند على الساحل الشمالي الغربي لولاية فلوريدا قد تشهد ارتفاعا في الأمواج يصل إلى أكثر من 6 أمتار في لحظة وصول الإعصار "هيلين" إلى اليابسة في وقت متأخر الخميس.

وتمتد تحذيرات الأعاصير إلى ولاية جورجيا، وتشمل عواصف مدارية قد تصل إلى ولاية كارولينا الشمالية.

 

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن "هيلين" قد يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة عندما يضرب الساحل.

 

وفي الوقت نفسه، تشكلت العاصفة المدارية "إسحاق" مساء أمس الأربعاء، ما أضاف إلى موسم الأعاصير المزدحم بالفعل في المحيط الأطلسي.

مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

إعصار بوريس يتسبب في إعلان حالة الطوارئ بـ 14 مقاطعة إسبانية (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إعصار هيلين فلوريدا الأرصاد الجوية الأمريكية ولاية فلوريدا الاعصار الامواج كارولينا الشمالية المحيط الأطلسي

مواد متعلقة

مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

إعصار بوريس يتسبب في إعلان حالة الطوارئ بـ 14 مقاطعة إسبانية (فيديو)

أهالي قرية الشريف ببني سويف يحيون ذكرى وفاة 74 شابًا جراء إعصار ليبيا

59 قتيلا جراء إعصار "ياجي" في فيتنام

الأكثر قراءة

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

تأخير الساعة 60 دقيقة، بدء تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

دخول محتمل.. سيناريوهات الاقتحام البري للأراضي اللبنانية (فيديو جراف)

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 150 قطعة حشيش فى سوهاج

قفزة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

اختبار قمر روسي - صيني طوره طلاب الجامعات

مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

المزيد

انفوجراف

كولر vs جوميز.. أرقام الثنائي مع الأهلي والزمالك قبل قمة السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

ما حكم الشرع في قراءة الفنجان والتنجيم؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية