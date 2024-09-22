الأحد 22 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إعصار بوريس يتسبب في إعلان حالة الطوارئ بـ 14 مقاطعة إسبانية (فيديو)

اعصار، فيتو
اعصار، فيتو

 أعلنت السلطات فى إسبانيا حالة الطوارئ والتأهب من اللون البرتقالي بسبب الأمطار وإعصار بوريس، بسبب تأثير مركز الضغط المنخفض الذي سيترك حالة من عدم الاستقرار خاصة في شرق شبه الجزيرة وجزر البليار، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية الحكومية، وكالة (إيميت).

 

احتمال حدوث فيضانات مفاجئة 

 كما حذرت من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة في القنوات التي عادة ما تكون جافة أو قليلة المياه والفيضانات.

وأدى فيضان خط السكة الحديد في فياريال دي هويرفا، بسبب الأمطار إلى قطع حركة السكك الحديدية على خط سرقسطة-تيرويل-فالنسيا، وبحسب رينفي، فقد طال هذا التخفيض ثلاث قوافل للمسافات المتوسطة، تلك المقابلة لطريق سرقسطة-تيرويل-فالنسيا والعكس، وقطار سرقسطة-تيرويل المباشر.

 

ووفرت شركة رينفي حافلات لنقل المسافرين بين محطتي كارينينا (سرقسطة) وكامينريال (تيرويل) لخطي سرقسطة – فالنسيا، بينما يتم توفير خدمة سرقسطة – تيرويل مباشرة بالحافلات.

تحذير برتقالي من العواصف 

 وتخضع جزر البليار لتحذير برتقالي من العواصف، مع تراكمات محتملة تصل إلى 50 لترًا لكل متر مربع في الساعة الواحدة، والتى قد تكون مصحوبة بعواصف وهبوب رياح قوية جدًا تتراوح سرعتها بين 70 و120 كيلومترًا في الساعة.

 

عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن العاصفة بوريس

 وارتفع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن العاصفة بوريس التي ضربت وسط وشرق أوروبا إلى 23 قتيلا، بعد أن أفادت جمهورية التشيك بالعثور على جثة امرأة كانت مفقودة، ولا تزال هناك 100 مدينة غمرتها الفيضانات في البلاد، مع استمرار انقطاع الكهرباء في عدد من الدول.


وأشار وزير الداخلية في النمسا، فيت راكوسان، إلى أنه تم الكشف عن ثلاث حوادث على الأقل مع اللصوص، و17 انتهاكًا آخر لأنظمة الطوارئ، وتقوم قوات الأمن بمراقبة المناطق المتضررة لمنع المزيد من نهب المنازل في المناطق التي تم إخلاؤها.

 

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