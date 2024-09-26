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خارج الحدود

نقص أدوية ومجاعة، تفاصيل كلمة حسام زكي في اجتماعات الأمم المتحدة بشأن السودان

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

 شارك السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أمس في الاجتماعات التي عقدت على هامش الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة (٧٩) للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السودان، حيث عقد الاجتماع الأول حول الاستجابة الإنسانية في السودان برعاية برعاية مشتركة بين الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور حسين عوض وزير خارجية السودان.

 

انعدام الأمن الغذائي

 وأكد السفير زكي في بيانه أن الوضع الإنساني المتدهور وتزايد تهديدات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي وندرة الأدوية المنقذة للحياة تتطلب ضرورة الدعم المالي العاجل لتمويل خطط منسقة عاجلة وقصيرة المدى لتوريد المساعدات الغذائية لاستعادة سبل العيش وإنقاذا للموسم الزراعي.

 

ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية

 كما شارك الأمين العام المساعد في الاجتماع رفيع المستوى حول دعم السلام في السودان بحضور واسع من الدول العربية والغربية والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة بالوضع في السودان، حيث أكد السفير زكي في بيان الجامعة العربية ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، مشددا في هذا الإطار على أن إنشاء آليات لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين السودانيين ومنع تدفق الأسلحة وفقًا لقرارات مجلس الأمن هي مسؤولية سودانية كاملة.  

 

استعادة السلام والأمن في السودان

 وأعرب الأمين العام المساعد عن استعداد جامعة الدول العربية  للتنسيق والتعاون بشأن أسرع وأفضل السبل والآليات لإنهاء حالة الاحتراب الاهلي وصون مؤسسات البلاد الوطنية ومقدراتها، ودعم استعادة السلام والأمن في السودان.

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السودان السفير حسام زكى ​ الأمم المتحدة

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