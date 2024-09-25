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خارج الحدود

أبو الغيط يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

أبو الغيط والمنفي،
أبو الغيط والمنفي، فيتو

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء أمس الثلاثاء مع  محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أكد على التزام الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها الأصلية تجاه ليبيا، والحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الرئاسي الليبي في العملية السياسية.

وقال رشدي إن الطرفين ناقشا كذلك التطورات الخطيرة في المنطقة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على فلسطين ولبنان، وثمن أبو الغيط المواقف الليبية الصلبة في التضامن مع القضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث أن الطرفين بحثا آخر التطورات السياسية  والاقتصادية والأمنية في ليبيا وناقشا المسارات الممكنة لحلحلة الأزمة، حيث أعرب أبو الغيط عن استعداد الجامعة العربية للاستمرار في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للأشقاء في ليبيا بهدف العودة للمسار السياسي والحوار، داعيًا إلى العودة لاستئناف الحوار تحت مظلة جامعة الدول العربية من أجل إيجاد حل توافقي بين كافة المكونات السياسية، بهدف إتمام المصالحة الوطنية الشاملة، ورسم خارطة طريق تضع ليبيا على طريق الانتخابات العامة، انطلاقا من مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية.

وأضاف المتحدث أن رئيس المجلس الرئاسي عبر عن ترحيبه بانخراط الجامعة في الحوار الليبي- الليبي، داعيا للبناء على هذا المسار السياسي المهم.

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رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أبو الغيط ليبيا ​ الأمم المتحدة

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