أمن المنافذ يضبط 61 قضية متنوعة وينفذ 319 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 61 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب - عن ضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و52 قضية في مجال الأمن العام، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 319 حكما قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط الفين و853 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.