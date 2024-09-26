ضبط تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات في أسيوط.
تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام مجهولين بسرقة بطارية سيارة خاصة بأحد الأشخاص بمحافظة أسيوط.
وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلين – لهما معلومات جنائية) واعترفا بارتكاب الواقعة و11 واقعة مماثلة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وأرشدا عن المسروقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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