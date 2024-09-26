الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 27 ألفا و762 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تحرير 27 ألفا و762
تحرير 27 ألفا و762 مخالفة مرورية متنوعة

 شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

سقوط 21 عنصرا إجراميا بحوزتهم مخدرات وأسلحة في 5 محافظات

ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق


 وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط نحو 27 ألفا و 762 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها  8 الآف و297 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1731 مخالفة السير بدون ترخيص و5 مخالفات موقف عشوائي و1572 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و21 مخالفة دراجة نارية و12 مخالفة لشروط التراخيص.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع المصري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور السير بدون ترخيص تجاوز السرعة المقررة ضبط المخالفات المرورية مخالفة السير بدون ترخيص مخالفات موقف عشوائى

مواد متعلقة

سقوط 21 عنصرا إجراميا بحوزتهم مخدرات وأسلحة في 5 محافظات

ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق

حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن السويس

تحرير 1797 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 48 شخصا

ضبط 39 بلطجيا وهاربا من المراقبة وفحص 64 سائقًا للكشف عن المخدرات

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

حبس مزارع بتهمة حيازة كمية من القطع الأثرية في أسيوط 4 أيام

الأكثر قراءة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة، تعرف عليها

قفزة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

بيان عاجل من الخطوط الجوية السورية بشأن رحلاتها إلى مصر

ماذا تقول اللائحة حال تعادل الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي؟

نشرة أخبار مصر، لغز عودة يوسف بطرس غالي.. ارتفاع جديد في سعر الطماطم.. الشناوي: مباراة الزمالك صعبة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

منوعات

المزيد

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

اختبار قمر روسي - صيني طوره طلاب الجامعات

مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

قطع كابل بحري يضعف خدمات الإنترنت في الكويت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

المزيد

انفوجراف

الخط الأزرق.. الرصاص يخترق جدار البراميل بين لبنان وإسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

ما حكم الشرع في قراءة الفنجان والتنجيم؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية