تحرير 27 ألفا و762 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط نحو 27 ألفا و 762 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها 8 الآف و297 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1731 مخالفة السير بدون ترخيص و5 مخالفات موقف عشوائي و1572 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و21 مخالفة دراجة نارية و12 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع المصري.