الاستعدادات النهائية للاحتفال بيوم السياحة العالمي في الأقصر (بث مباشر)

رصدت بوابة «فيتو» بثا مباشرا من محيط معبد الكرنك بمدينة الأقصر للاستعدادات النهائية لتنظيم احتفالية اليوم العالمى للسياحة لعام 2024 تحت شعار «السياحة والسلام»، وسط أجواء من الفرحة بين الحاضرين من الأجانب والمصريين.

اليوم العالمي للسياحة

وتضم احتفالية يوم السياحة العالمي، عروض موسيقى المزمار والخيول العربية وعروض غنائية وفلكلورية بالأزياء الفرعونية، إلى جانب العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، ومن المقرر أنه سيتم عقد ندوة ثقافية وأثرية بمكتبة مصر العامة يوم الخميس المقبل في تمام الثامنة مساءً.



وفي وقت سابق، كان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد وجه كافة الجهات المنوطة بالمشاركة في تنظيم فعاليات يوم السياحة العالمى بتكثيف جهودهم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الفعاليات والمتمثلة في تعزيز الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة، ويأتي ذلك فى ضوء استعدادات محافظة الأقصر للاحتفال بيوم السياحة العالمى لعام 2024، وفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر للتنسيق ما مع ممثلي السياحة والآثار والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والصوت والضوء والتنمية السياحية، وغرفة شركات السياحة بالأقصر وعدد من ممثلى القطاع السياحى.