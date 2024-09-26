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حوادث

ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق

ضبط محل لبيع أجهزة
ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق  بمنطقة المنيرة الغربية.

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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل - كائن بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير مصرح بتداولها بالأسواق وبالمخالفة للقانون. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط (المذكور).. وبحوزته (23 جهاز ريسفير ماركات مختلفة مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص").

 

 وأقر بأنه مالك المحل وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة شرطة المنيرة الغربية شفرات القنوات الفضائية فك شفرات القنوات الفضائية

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