المدن الجامعية في الأزهر تستعد لاستقبال الطلاب.. انتهاء أعمال الصيانة والتطوير.. استحداث السكن المميز لأول مرة بمصروفات 1300 شهريا.. ومفاجأة خاصة لطلاب “المقبول” والقاهرة والجيزة

تستعد المدن الجامعية لـ جامعة الأزهر لاستقبال الطلاب منذ الأسبوع الأول من بدء العام الدراسى، والذي ينطلق يوم السبت القادم 29 سبتمبر، حيث أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، انتهاء أعمال الصيانة والتطوير بالمدينة الجامعية واستعدادها لاستقبال الطلاب بعد إعلان نتيجة تنسيق القبول لسنوات النقل، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد تنسيق المستجدين خلال أيام، حيث سيتم تسكينهم بعد حوالي ثلاث أسابيع من بدء الدراسة.

استعدادات المدن الجامعية في جامعة الأزهر لاستقبال الطلاب الجديد

وكشف أن الجامعة قررت استحداث نوعين جديدين للتسكين هذا العام للمرة الأولى وهما "المميز والمشروط"، إضافة إلى العادي والاقتصادي، وسمحت اللائحة الجديدة للتسكين بالمدن الجامعية، للطلاب الحاصلين على تقدير مقبول والمنقولين بمواد، التقدم للسكن المميز والاقتصادي، على أن تزيد أسعار السكن بالنسبة لهم بمقدار 100 جنيه، عن الأسعار المقررة، كما سيسمح لطلاب محافظتي الجيزة والقليوبية السكن نظرا لوجود مناطق بهما مترامية الأطراف.

وافق مجلس جامعة الأزهر، على استحداث أنواع جديدة بالسكن الجامعي بالقاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2025/2024.

السكن المميز في المدن الجامعية بجامعة الأزهر

وكشف رئيس جامعة الأزهر، أنه تمت إضافة للمرة الأولى السكن المميز وهو يختلف عن السكن العادي في الخدمات المقدمة حيث ستكون الغرفة بها عدد أقل من الطلاب مع وجود فارق في المصروفات لصالح السكن المميز، مشيرا إلى أن السكن المميز يعتبر من الفئة الأولى من حيث أنواع السكن بالمدن الجامعية.

وقال إنه تمت إضافة كذلك السكن المشروط وهو خاص بطلاب الكليات بالأقاليم المنقولين بمواد للفرق الأعلى إذ سيتم قبولهم بالمدن الجامعية ولكن بمصروفات أعلى من السكن العادي، مع وجود نفس الخدمات المقدمة بالسكن العادي ولكن الفارق في المصروفات.

وأوضح أن ذلك يأتي بالإضافة إلى السكن الاقتصادي الذي تم استحداثه منذ عدة سنوات، وهو يعتبر في الفئة الثانية بعد السكن العادي، مع وجود فارق في الخدمات والتي تتمثل في عدد أقل في الطلاب داخل الغرفة 3 فقط وجود ثلاجة بكل غرفة مع إمكانية إتاحة الإنترنت ووجود مطعم خاص بالغرفة.

وأغلقت جامعة الأزهر، الخميس الماضي باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، لطلاب النقل، والذي بدأ منتصف أغسطس الماضي.

أسعار المدن الجامعية في جامعة الأزهر

وجاءت الأسعار الجديدة للتسكين بـ المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم على النحو التالى:

- أولا: السكن المميز:

وهو الفئة الأعلى بين أنواع التسكين، نظرا لجودة الخدمات والمقدمة، وسيتم افتتاحه هذا العام للمرة الأولى للطلاب والطالبات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

- غرفة فردي - 1300 جنيه- شهريا.

- غرفة زوجي - 1100 جنيه - شهريا.

- غرفة 3 أفراد - 900 جنيه - شهريا.

- غرفة 4 أفراد - 800 جنيه شهريا.

- ثانيا - السكن الاقتصادي:

ويأتي السكن الاقتصادي في المرتبة الثانية، نظرا للخدمات المقدمة والتي تعد أعلى من خدمات السكن العادي، ويبلغ سعره 650 جنيها شهريا.

ثالثا- السكن العادى:

وهو الفئة الأقل في التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، من حيث الخدمات المقدمة به، ويبلغ سعره 300 جنيه شهريا.

رابعا- السكن المشروط:

وتفتح جامعة الأزهر، للمرة الأولى هذا العام السكن المشروط، بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، وهو مخصص للطلاب والطالبات الحاصلين على تقدير مقبول والمنقولين بمادة أو اثنين، وكذلك طلاب محافظتي الجيزة والقليوبية الذين سيتم السماح لهم بالتسكين هذا العام للمرة الأولى، وجاءت أسعاره على النحو التالى:

- الحاصلين على تقدير مقبول - 552 جنيها شهريا.

- المنقولين بمادة واحدة - 652 جنيها شهريا.

- المنقولين بمادتين - 752 جنيها شهريا.

- طلاب محافظتي الجيزة والقليوبية - 852 جنيها شهريا.