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مدير مستشفيات جامعة بني سويف يتفقد توسعات أقسام الطوارئ والأقسام

عميد طب ومدير مستشفيات
عميد طب ومدير مستشفيات جامعة بني سويف

تفقد الدكتور خالد الحديدي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، يرافقه الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفيات، التوسعات الجارية في قسم طوارئ الباطنة والأطفال بقسم الإستقبال والطوارئ في مستشفيات جامعة بني سويف.

توسعات مستشفيات جامعة بني سويف

وتأتي هذه التوسعات في إطار التعاون المثمر بين مستشفيات جامعة بني سويف ومؤسسة نهضة بني سويف، حيث تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، حيث يهدف المشروع إلى رفع كفاءة قسم الطوارئ وزيادة طاقته الاستيعابية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى المترددين عليه، وتشمل التوسعات تحسين البنية التحتية، وتحديث المعدات الطبية، وزيادة عدد أسرّة الكشف، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة في طوارئ الباطنة والأطفال.

 

عميد طب ومدير مستشفيات جامعة بني سويف يتفقدان توسعات الطوارئ والاقسام

 

د. خالد الحديدي عميد طب بني سويف

وخلال الجولة، أشار الدكتور خالد الحديدي، إلى أن هذه التوسعات تأتي استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد المرضى الذين يترددون على قسم الاستقبال والطوارئ، خصوصًا في مجالي الباطنة والأطفال، مضيفًا أن القسم يستقبل يوميًا أكثر من ألف مريض، حيث يتم تقديم الفحوصات الطبية اللازمة، تشخيص الحالات الطارئة، وحجز بعض المرضى في القسم الداخلي عند الضرورة، بالإضافة إلى إجراء عمليات طارئة للحالات الحرجة.

 

د. عماد البنا مدير مستشفيات جامعة بني سويف

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد البنا أن التوسعات أوشكت على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم تشغيل القسم بحلته الجديدة قريبًا، مؤكدًا أن خدمات طوارئ الباطنة تم نقلها مؤقتًا إلى مستشفى بني سويف التخصصي لحين انتهاء الأعمال، مع استمرار العمل بشكل طبيعي في باقي أقسام الطوارئ والاستقبال، معربًا عن شكره وتقديره لمؤسسة نهضة بني سويف لدعمها المتواصل في هذا المشروع الحيوي.

 

عميد طب ومدير مستشفيات جامعة بني سويف يتفقدان توسعات الطوارئ والاقسام

 

وأشار "البنا" إلى أن هذه التوسعات تعد خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للمستشفيات الجامعية وتوفير بيئة أفضل للمرضى والفرق الطبية على حد سواء، وتأتي هذه التحسينات كجزء من رؤية شاملة لتطوير القطاع الصحي في محافظة بني سويف، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين.

 

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