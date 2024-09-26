محافظ الأقصر يوجه بتكثيف حملات تحليل المخدرات بين الموظفين والسائقين

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، دكتور محمد شحاتة يوسف منسق برامج وقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومشرف محافظة الأقصر، وعبد الرحيم جاد رئيس وحدة التطوع وممثلين عن وحدة التطوع بمحافظة سوهاج، وذلك بحضور الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر لمناقشة أوجه التعاون ما بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومحافظة الأقصر، فى ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

بداية جديدة لبناء الإنسان



واستعرض دكتور محمد شحاتة، أنشطة الصندوق الوقائية التي يتم تنفيذها للتوعية بأضرار المواد المخدرة بين مختلف فئات المجتمع، وكذلك الأنشطة والفعاليات التي سوف يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث يشارك الصندوق في تنفيذ عدد من الفعاليات فى مختلف القطاعات من بينها قطاع التربية والتعليم حيث يستهدف الصندوق تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات بين طلاب المدارس الاعدادي والثانوي باستخدام المحتوى المرئي في حوالي 170 مدرسة وتنفيذ عدد من الأنشطة بمراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وتنفيذ عدد من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف قرى مبادرة "حياة كريمة" للتوعية بأضرار المواد المخدرة والتعريف بالخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق من خلال الخط الساخن 16023 وأقرب الأماكن العلاجية لمحافظة الأقصر والمتمثل في مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمحافظة قنا والذي يقدم خدماته بالمجان وفي سرية تامة لمرضى الإدمان ويستقبل المركز مرضى الإدمان أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرًا.



ومن جانبه شدد محافظ الأقصر على ضرورة تكثيف أعمال حملات الكشف المبكر عن المخدرات بين موظفي الجهات الحكومية والسائقين على الطرق وسائقي الحافلات المدرسية، مقدمًا كل الدعم للصندوق داخل المحافظة لتنفيذ حملات التوعية اللازمة على مستوى مراكز المحافظة.



الجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان جهة حكومية مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتتضمن أنشطته في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تدريب القيادات الشبابية، والمختصين من رجال الدين الإسلامي المسيحي والإعلاميين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مجال مكافحة الإدمان، وإقامة الندوات والفعاليات التوعوية.