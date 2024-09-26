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نقيب صيادلة القاهرة: كتابة الدواء بالاسم العلمي يحل أزمة نقص الأدوية

كتابة الدواء بالاسم
كتابة الدواء بالاسم العلمي، فيتو
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قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، إن كتابة الدواء بالاسم العلمي أمر مطبق في دول كثيرة منها دول الخليج، مشيرا إلى أنها خطوة على الطريق الصحيح لحل ازمة نقص الدواء وستكون في مصلحة الدولة والمريض معا.  

وأشار نقيب صيادلة القاهرة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أنه قد يكون هناك نقص في مستحضر ما فلا يجب تصدير أزمة أن هناك نقصا في الأدوية ويتم الاعتماد على البدائل.

ضرورة تغيير ثقافة المريض تجاه الدواء المستورد 

وأكد ضرورة تغيير ثقافة المريض تجاه الدواء المستورد أو تجاه ما يصفه الطبيب من دواء وأن يعتمد على أكثر من اختيار، مشيرا إلى أن جميع المرضى عليهم التأكد من أن الأدوية متساوية الفاعلية.

وأوضح أنه لا يمكن إجبار المريض على دواء بسعر معين ودواء باسم تجاري محدد لافتا إلى أنه بعد توصيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكتابة الاسم العلمي يجب أن يصدر قرار من وزير الصحة إلزامي للأطباء لكتابة الأدوية بالاسم العلمي.

أهمية الاعتماد على الأدوية البديلة والمثيلة التي تحتوي على نفس المادة الفعالة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الحكومة ستنهي أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على الأدوية البديلة والمثيلة التي تحتوي على نفس المادة الفعالة.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه طلب من وزير الصحة التنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لضمان أن يتم كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي للدواء، بدلًا من الاسم التجاري، لتسهيل حصول المواطنين على الأدوية المتاحة دون مواجهة صعوبة في العثور على نوع معين.


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