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تجديد تعيين محمد عبدالمالك نائبًا لرئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي

الدكتور محمد عبدالمالك،
الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر

صدق الدكتور مصطفى  مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قرار تجديد تعيين  الدكتور محمد عبدالمالك نائبًا لرئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي حتى بلوغه السن القانونية للمعاش.

 

نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي  فى سطور 

  الدكتور محمد عبد المالك، ابن محافظة أسيوط، وتدرج في التعليم الأزهري منذ الصغر، وحصل على ليسانس أصول الدين فى تخصص التفسير بجامعة الأزهر عام 1990م بمرتبة الشرف، ثم حصل على الماجستير في تفسير وعلوم القرآن عام 1995م بتقدير ممتاز، ثم حصل على الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 1998م، وعُيِّن مدرسًا بقسم التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، وتدرج علميًا حتى حصل على درجة الأستاذية في تفسير وعلوم القرآن عام 2012، ثم أصبح رئيسًا لقسم تفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط عام 2017، ثم وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب  بأصول الدين والدعوة بأسيوط، ثم عميدًا للكلية في يوليو عام 2018م، ثم نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجه القبلي بأسيوط.

وأشرف الدكتور محمد عبد المالك على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في العديد من  كليات جامعة الأزهر، إضافة إلى إشرافه على العديد من الرسائل العلمية في سلطنة عمان، كما قام بإعداد  تطوير مقررات كلية التربية  بسلطنة عمان، وتوصيف مقررات بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة صحار وبكلية البريمي الجامعية.


ومن مؤلفاته العلمية، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية وفقًا للقانون العماني، ويتم تدريسه في قسم القانون البريمي الجامعية، كما نشر في دار الكتاب الجامعي، ومدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية بألمانيا والإمارات والمغرب وكان خير ممثل للأزهر الشريف.

 

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