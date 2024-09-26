مقترحات برلمانية بشأن التشريعات المطلوبة بقطاع الاتصالات

أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية إنهاء القاعدة التشريعية بقطاع الاتصالات.

استكمال البنية التشريعية بقطاع الاتصالات

وشددت اللجنة على أهمية إسراع الخطى لاستكمال القاعدة التشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتواكب أحدث التشريعات العالمية وتضع مصر في مركز إقليمي وعالمي متقدم.

إصدار قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي

وطالبت لجنة الاتصالات، بسرعة إصدار قانون بشأن تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، قانون حرية تداول المعلومات، وقانون التسوق الإلكتروني، الذي يحمي المواطنين من النصب الإلكتروني والإعلانات الوهمية على الإنترنت.

وشددت في الوقت نفسه، على ضرورة إصدار الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للتصدي ومكافحة الجرائم السيبرانية.

كما طالبت الحكومة بالتوسع في برامج التدريب مع التركيز على البرامج التي تنمي مهارات الشباب للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني.

توصيات بشأن ملف الذكاء الاصطناعي

وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة دعم البرامج التي تخاطب طلاب البرامج والنشء.

كما طالبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الحكومة، بضرورة التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية.

التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية

وشددت اللجنة على أهمية تغطية جميع محافظات الجمهورية بالمدارس التكنولوجية لما لها من تأثير إيجابي كبير في ربط التعليم بسوق العمل، فضلا عن تلبية الاحتياجات في الوقت الراهن.

تدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار

وفي شأن الاهتمام بملف التعليم والبحث العلمي، طالبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بأهمية دعم دور المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال البحث العلمي وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشارت اللجنة، إلى أن الاهتمام بملف البحث العلمي يساهم في إنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي حديث ومتطور.

كما أوصت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بملف مكاتب البريد والتوسع في إنشائها.

تطوير مكاتب البريد

وطالبت لجنة الاتصالات بسرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها.

إضافة خدمات جديدة داخل مكاتب البريد

وشددت اللجنة على ضرورة إضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع، لرفع المعاناة عن المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

تعديل شروط إنشاء مكاتب البريد

ودعت لجنة الاتصالات الحكومة إلى أهمية دراسة تعديل الشروط والمعايير البريدية، باستثناء شرط المسافة البيئية (5 كم) بين مكاتب البريد، حال وجود عوائق جغرافية، لدعم منظومة التحول الرقمي، ونظرًا لما تقدمه الهيئة القومية للبريد من خدمات بريدية.

توصيات برلمانية بشأن برنامج الحكومة بقطاع الاتصالات

وطالبت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بضرورة تشجيع صناعة التعهيد وجذب المزيد من الشركات العالمية لإقامة مراكز في مصر التصدير الخدمات الرقمية، لاسيما خدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الإلكتروني.

الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعي

وأكدت كذلك على أهمية، اقتناء الموارد الحوسبية اللازمة لتطوير منظومات الذكاء الاصطناعي وبناء نموذجي لغوي ضخم.

تدريب الشباب في قطاع الاتصالات

تشجيع وتنمية تصنيع الهواتف المحمولة في مصر من خلال منح حوافز للشركات العالمية التي تلتزم بمكون محلي عالي الجودة والكفاءة وتشجيعها على التصدير من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية.

قياس جودة شبكات المحمول

وطالبت قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهريًا، ومراقبة الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفي المناطق النائية والحدودية، وتطبيق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام.

كما شددت على بسرعة الانتهاء من تغطية كافة الطرق الجديدة بخدمات جيدة لشبكات المحمول لتواكب التطور الكبير لهذه الطرق التي تربط المدن الجديدة وأطراف الجمهورية.

حملات توعية بشأن أبراج المحمول

ودعت إلى ضرورة إطلاق حملات توعوية للمواطنين على المنصات الرسمية لشركات المحمول من خلال إعلاناتها بأن أبراج المحمول أمانة على الصحة العامة وأنها لا تتسبب في أية مخاطر وأضرار.

كما طالبت اللجنة بسرعة الانتهاء من مشروع إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية للإسراع في إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي، والعمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضي لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة.

وأكدت على أهمية، التنويه على المنصات الرسمية عند حدوث عطل أو إجراء صيانة تؤدي لانقطاع التليفونات الأرضية أو خدمات الإنترنت الأرضي.

ودعت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أهمية رفع نسبة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.

وطالبت اللجنة البرلمانية، بضرورة توفير برنامج مخصص لذوي الهمم بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم بمبادرتي للمبادرات أشبال مصر الرقمية، وبناة مصر الرقمية ودعم تمويل المبادرتين، ورفع كفاءة الخط الساخن لهما.