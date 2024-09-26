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خارج الحدود

وزير الخارجية عن حرب لبنان: المنطقة لم تعد تحتمل المزيد من الدمار

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

الحرب على لبنان ، قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إن ما يحدث الآن في لبنان هو عدوان مكتمل الأركان، وانتهاك صارخ لسيادة دولة هي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة، أزهق أرواح المئات وتسبب في آلاف الجرحى، وفرض نزوحًا قسريًّا لعشرات الآلاف من المواطنين اللبنانيين في إهدار كامل لميثاق الأمم المتحدة وبالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف في جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن التطورات في لبنان أمس الأربعاء، أن المأساة التي يعيشها لبنان الآن هي نتيجة للعجز المخزي لمجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الحرب الدائرة منذ عام كامل في غزة، مذكرًا بأن مصر حذرت مرارًا من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساعها إلى ساحات إقليمية أخرى، وبتهديد السلم والأمن الدوليين في كامل منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الوزير على ضرورة التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بشكل شامل وغير انتقائي وبدون تمييز بين الأطراف المخاطبة بالقرار، وأن يتم الوقف الفوري وغير المشروط للانتهاكات المستمرة لسيادة الأراضي والأجواء اللبنانية.

وأوضح أن عودة الاستقرار الكامل لمنطقة الشرق الأوسط مرهون أساسًا بالتطبيق الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، ووقف الحرب في غزة واراقة الدماء المستمرة لعام، للخروج من دائرة الهدن المؤقتة التي لا تلبس أن تنهار، فإما الوقف الشامل لكل أشكال القتال في كل الساحات أو المزيد من الانهيارات وتوسع مضطرد للصراع في منطقة لم تعد تحتمل المزيد من الدمار.

 

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الحرب على لبنان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية لبنان منظمة الأمم المتحدة غزة

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