الخميس 26 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

مغني الراب "ديدي" يرفض تناول الطعام في السجن

ديدي، فيتو
ديدي، فيتو

شون ديدي، كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن المغني والمنتج الشهير “ديدي”، لا يتناول الطعام، منذ القبض عليه، وإيداعه السجن، كما أنه يمر بحالة نفسية سيئة.

ووفقًا للتقارير، لا يأكل ديدي في السجن، بسبب جنون العظمة، من أن شخصًا ما قد يحاول تسميمه عبر الطعام.

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الشرطة تداهم منزل ديدي

 في سياق متصل، نشرت قناة “فوكس” الإخبارية، أول فيديو، لـ مداهمة الشرطة، لمنزل المغني والمنتج الشهير ديدي، الذي يواجه عدد من الاتهامات الخطيرة، من ضمنها الإتجار بالنساء، وضربهن، والاعتداء الجنسي عليهن، والتخدير القسري لاغتصابهن. 

وداهمت قوات الشرطة مؤخرا، منزل المغني ديدي، الذي يقع في ولاية ميامي، في عملية موسعة، تمت بمعاونة العشرات من رجال الشرطة، والمروحيات، والسيارات، والكلاب البوليسية، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال له.

ويخضع شون “ديدي” كومز، لتحقيق فيدرالي، بسبب عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، من قبل عدد من النساء.

وذكرت تقارير صحفية، نقلا عن مسؤولين فيدراليين، أنهم أجروا مقابلات مع ثلاث نساء، ورجل في مانهاتن، ومن المقرر إجراء مقابلات أخرى، فيما يتعلق بمزاعم، الاتجار بالجنس، والاعتداء الجنسي، والتحريض على المخدرات، والأسلحة النارية، وتوزيعها بشكل غير قانوني.

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