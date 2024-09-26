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رياضة

انطلاق الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك

سامي قمصان مدرب الأهلي
سامي قمصان مدرب الأهلي

النادي الأهلى، انطلق الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الزمالك منذ قليل، في أحد الفنادق القريبة من فندق إقامة بعثة الأهلي، للتأكيد على كافة الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم بقيادة الليبي معتز الشلماني.

ويمثل الأهلي،  سامي قمصان، المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة، إداريا الفريق.

 

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك غدا الجمعة  في السوبر الإفريقي، حيث بات من المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة السوبر بنفس التشكيل الذي خاض به آخر مباراتين أمام جورماهيا الكيني. 

تشكيل الأهلي الأقرب للسوبر الإفريقي 

 محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي. 

 الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك غدا في السوبر الإفريقي. 

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

 تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي غدا. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم في السابعة مساء استعداداته على ملعب الهلال السعودي استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غدا الجمعة على كأس السوبر الإفريقي. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، للحديث عن اللقاء المرتقب أمام المارد الأبيض بالسوبر الأفريقي والمحدد له غدا الجمعة.

 

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