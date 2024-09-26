السوبر الإفريقي، كولر يضع مع جهازه المعاون خطة مواجهة الزمالك

النادي الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك غدا في السوبر الإفريقي.

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

الأهلي، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي غدا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم في السابعة مساء استعداداته على ملعب الهلال السعودي استعدادا لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غدا الجمعة على كأس السوبر الإفريقي.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، للحديث عن اللقاء المرتقب أمام المارد الأبيض بالسوبر الأفريقي والمحدد له غدا الجمعة.