الخميس 26 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

رئيس الجمهورية البولندي يمنح سفير مصر السابق وسام الاستحقاق برتبة قائد

سفير مصر السابق في
سفير مصر السابق في بولندا، فيتو

‏‎نيابة عن رئيس الجمهورية البولندي "أندجي دودا"، قام ميشكو بافلاك، رئيس مكتب السياسة الدولية برئاسة الجمهورية البولندية، بتقليد السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر السابق لدى وارسو، وسام الاستحقاق برتبة قائد “Commander’s Cross of the Order Merit”.

جاء ذلك تقديرًا من الجانب البولندي لما شهدته فترة عمله سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى بولندا من جهود لتعزيز العلاقات المصرية البولندية، وتتويجًا للعمل الدؤوب الذي بذلته السفارة تحت قيادته طوال الأربع سنوات الماضية، والذي ساهم في تحقيق تقدم ملموس وإيجابي في العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات.

‏‎ومن جانبه، أعرب السفير تاج الدين عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية وللحكومة والشعب البولندي على تقليده وسام الاستحقاق، الذي لا يمثل تكريمًا لشخصه فقط، بل يعد تكريمًا أيضًا للعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وبولندا، وتقديرًا للجهود المشتركة التي بذلت من الجانبين لتعزيز الروابط الثنائية، متمنيًا لمصر وبولندا المزيد من التعاون والرخاء والرقي.

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