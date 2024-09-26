الخميس 26 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان تنسيق الجهود لمنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الأمريكى، فيتو

 التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أشاد الوزيران بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين البلدين على ضوء انعقاد الحوار الاستراتيجي في القاهرة الأسبوع الماضي.

وأكدا مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وشدد عبد العاطي على الأهمية البالغة لتكثيف جهود العمل على وقف التصعيد في المنطقة ومنع انزلاقها لحرب إقليمية.

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