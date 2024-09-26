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حوادث

وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 48 شخصا

رد الجنسية المصرية
رد الجنسية المصرية لـ 48، فيتو

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رد الجنسية المصرية لـ 48 شخصا ممن فقدها الفترة الماضية، ضمن 4 قرارات وزارية من بينها الآتي:

أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى مدارسهم.. رد الجنسية المصرية لـ36 شخصًا.. تجديد حبس المتهمين في حادث قطاري الزقازيق

بالعام الدراسى الجديد، الداخلية تصطحب أبناء الشهداء إلى مدارسهم

وزارة الداخلية قـرار رقم 1698 لسنة 2024

وجاء نص القرار كالتالي:  قـرار رقم 1698 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم محمد حمدي عبد الحميد وآخرهم نور عبد الله محمد).


كما صدر القرار “قـرار رقم 1696 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض  اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم أشرف سعد إبراهيم وآخرهم  بسمة محمد إبراهيم) ”.

 

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