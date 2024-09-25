وزير الخارجية يعلن رفض مصر أي إجراءات تمس بمبادئ الاتحاد الإفريقي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي ينعقد على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ركزت كلمة الوزير عبد العاطي على التحديات التي تواجه افريقيا علي الساحة الدولية، وأهمية السعي لتحقيق السلام المستدام، والتأكيد على تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات. وأشار إلى مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في القاهرة، معربًا عن تطلعه إلى قيام مجلس السلم والأمن الأفريقي بزيارة إلى المركز في أقرب فرصة.

كما أكد تمسك مصر بمبادئ الاتحاد الأفريقي في الالتزام بوحدة وسيادة واستقرار كافة الدول الأفريقية، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بهذه المبادئ.