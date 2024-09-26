كامل الوزير يبحث مع رئيس "ألستوم العالمية" آخر مستجدات إنشاء مجمع صناعي ضخم في برج العرب

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة من اللقاءات الهامة مع رؤساء عدد من الشركات العالمية التي تتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ عدد من المشروعات.

تفاصيل لقاءات وزير النقل

وعقد الوزير اجتماعًا موسعا مع هنري بوبار رئيس مجلس إدارة شركة ألستوم الفرنسية، وبدأت المباحثات باستعراض معدلات تنفيذ خطي المونوريل (شرق النيل "العاصمة الإدارية بطول 56,5 كم" – غرب النيل " 6 أكتوبر بطول 43,5 كم" ) بإجمالي طول 100 كم، واللذان يتم تنفيذهما من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، وتم استعراض مراحل التشغيل التجريبي بدون ركاب الجارية لمشروع مونوريل شرق النيل حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف العمل على مدار الساعة والالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، وافتتاح المشروع طبقًا للمخطط الزمني المخطط.

واستعرض الجانبان معدلات التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا للخط الأول للمترو، حيث أوضح رئيس شركة الستوم أنه تم تنفيذ الأعمال بنسبة 10%. وأكد الوزير على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما تطرقت المباحثات لآخر مستجدات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث سبق وتم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة ألستوم بشأن الخطوات التنفيذية التي سيتم اتباعها لتطوير العرض المقدم منها بناءً على التقارير والمخرجات للمرحلة الثانية من دراسات المشروع وتعظيم دور توطين الصناعة بمصر والتى يقوم بها اتحاد المكاتب الاستشارية Setec/EgisRail .

مجمع ألستوم الصناعى

وناقش الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بقيام شركة الستوم إنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذى يضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ )، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع...الخ ) على أن يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة ألستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم، والذي سيتم تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، وقيام وزارة النقل بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة لتوطين صناعة النقل في مصر وأكد الوزير، أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل.

وتابع الفريق مهندس كامل الوزير مع رئيس شركة ميرميك الإيطالية آخر المستجدات الخاصة بتوريد عدد 1 ماكينة فحص وقياس السكة والقضبان بالألترا سونيك وفقا للعقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة، كما تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة اهتمام الشركة بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية في مشروع تطوير نظم الإشارات على خط الفردان / بئر العبد بطول 100 كم ووصلة شرق التفريعة بطول 44 كم (المرحلة الأولى)، والذي يدخل ضمن الممر اللوجيستي طابا/ العريش.

التعاون المصرى الإيطالى فى السكك الحديدية

كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس شركة سالشيف الإيطالية لبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال السكك الحديدية وخاصة في مجال أعمال تجديدات السكك والمفاتيح خاصة مع الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة النقل لتلك الأعمال للمساهمة في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وعقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وقيادات عدد من الشركات العالمية وهي( فويست البين وبلاسر النمساوية وايجيس ريل )، كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة الما فيفا بشأن تدريب الكوادر المصرية فى مجال منظومة الدفع الإلكتروني الموحد لجميع وسائل النقل لخلق كوادر مصريه جديده فى هذا المجال.

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