التصريح بدفن جثة طفل توفي متأثرا بإصابته في حادث انقلاب سكوتر بالتجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه متأثرا بإصابته في حادث انقلاب سكوتر يقوده في 11 سبتمبر مما أسفر عن مصرع مهندسة.
تلقت غرفة النجدة في 11 سبتمبر، بلاغا من العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين اصطدام سكوتر يقوده طفل يبلغ من العمر 13 سنة بفتاة، مما تسبب في وفاتها على الفور، وإصابة قائده بإصابات خطيرة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وتوفي بعد 11 يوما من دخوله المستشفى متأثرا بإصابته التي لحقت به.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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