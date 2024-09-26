التقرير الفني للمرور يكشف سبب انقلاب سيارة ومصرع زوجين في النزهة
كشف التقرير الفني للمرور حول حادث انقلاب سيارة على طريق السويس في منطقة النزهة، مما أسفر عن مصرع زوجين عن أسباب الحادث.
وتبين من التقرير أن الحادث نتج بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانفلات الفرامل مما أدى إلى انقلاب السيارة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق السويس ووفاة شخصين.
وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها مسن وزوجته وقد لقيا مصرعهما متأثرين بإصابات ألمت بهما نتيجة الحادث.
تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
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