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رياضة

منافس ليفربول والسيتي، نتائج قرعة دور الـ16 بـ كأس كاراباو

كأس كاراباو، فيتو
كأس كاراباو، فيتو

كأس كاراباو، أسدل الستار على مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو ”.

وتأهل لدور الـ 16 من بطولة  كأس كاراباو كل من ليفربول، ومانشستر سيتي، وآرسنال، وأستون فيلا، وليستر سيتي، وتشيلسي، وتوتنهام، ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى 8 فرق أخرى.

مواجهات نارية بين الأندية الصاعدة من دور الـ32

وأسفرت نتائج قرعة الدور الرابع "دور الـ16" من بطولة كأس كاراباو، كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2024/2025، عن مواجهات نارية بين الأندية الصاعدة من دور الـ32.


وجاءت نتائج قرعة منافسات دور الـ16 لتشهد مواجهتين ناريتين لكل من ليفربول ومانشستر سيتي.


نتائج قرعة دور الـ16 بـ كأس كاراباو


برينتفورد ضد شيفيلد وينزداي.

سازثهامبتون ضد ستوك سيتي.

توتنهام ضد مانشستر سيتي.

ويمبلدون أو نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي.

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي.

برايتون ضد ليفربول.

بريستون ضد أرسنال.

أستون فيلا ضد كريستال بالاس.

 

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