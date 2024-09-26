انتصار تحارب مى عمر في مسلسل إش إش

تواصل أسرة مسلسل "إش إش" الذى تقوم ببطولته الفنانة مى عمر تصوير عدد من المشاهد الخارجية للعمل، المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

وتلعب الفنانة انتصار شخصية راقصة تحارب إش إش التي تلعب دورها الفنانة مي عمر خلال أحداث العمل، وتبدأ انتصار في جذب عدد من الفتيات لتعمل معها.

ويشارك الفنان إدوارد في مسلسل إش إش مع الفنانة مى عمر حيث يلعب شخصية والدها خلال أحداث العمل والذي يتعرض للعديد من المشاكل بسبب الخلافات التي تقع فيها مع ماجد المصري.

تفاصيل مسلسل إش إش

العمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.