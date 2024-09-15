رانيا يوسف تتحدث عن مسلسلها الجديد "روج أسود"
تحدثت الفنانة رانيا يوسف عن مسلسلها الجديد “روج أسود”.
وقالت رانيا يوسف لـ فيتو: المسلسل اجتماعي يناقش قضايا محكمة الأسرة، ولا أستطيع التحدث عن تفاصيل الشخصية الآن، وهو مكون من 30 حلقة، وانتهينا من تصوير أسبوع فقط من العمل.
مسلسل روج أسو
مسلسل روج أسود يشارك في بطولته إلى جانب رانيا يوسف عدد من الفنانات وهن: لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، وفرح الزاهد.
المسلسل من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي مخرج مسلسل إجازة مفتوحة وفيلم أشباح أوروبا وعدد من الأعمال وهو من تأليف أيمن سليم مؤلف مسلسل دايمًا عامر وحواديت الشانزليزيه.
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