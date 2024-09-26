الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

العرض العالمي لفيلم Joker: Folie à Deux في لندن (صور)

خواكين فينيكس وليدي
خواكين فينيكس وليدي جاجا، فيتو

Joker 2، أقامت شركة DC، منذ ساعات، العرض العالمي، لأحدث أفلامها، Joker Folie A Deux، المقرر عرضه رسميًّا في صالات السينما بتاريخ ٢ أكتوبر المقبل.

وتألقت النجمة ليدي جاجا، بفستان أحمر، خلال حضورها العرض العالمي، فيما اختار خواكين فينيكس، ملابس كاجوال، ذات لون أسود.

Image
Image
Image

العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول  لفيلم Joker Folie A Deux، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

Image

فيلم Joker 2، من بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر  عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

DC تطرح بوسترات جديدة لفيلم Joker Folie A Deux

ليدي جاجا توزع أكياس فشار على مشاهدي فيلم Joker 2

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Joker JOKER 2 Joker Folie A Deux Joker Folie A Deux فيلم Joker Folie A Deux Joker Folie A Deux فينسيا ٨١ Joker الجزء الثاني

مواد متعلقة

مهرجان فينيسيا، تقييمات منخفضة لفيلم Joker Folie A Deux بعد عرضه

ليدي جاجا عن استخدام الموسيقى في فيلم Joker 2: منحت الشخصيات طريقة للتعبير عن أنفسها

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

لغز عودة يوسف بطرس غالي.. التاريخ السري لأشهر وزير من زمن مبارك (فيديوجراف)

نشرة أخبار مصر، لغز عودة يوسف بطرس غالي.. ارتفاع جديد في سعر الطماطم.. الشناوي: مباراة الزمالك صعبة

ضبط 39 بلطجيا وهاربا من المراقبة وفحص 64 سائقًا للكشف عن المخدرات

تجميع 700 لتر سولار بإحدى محطات البنزين لبيعها بأعلى من السعر الرسمي بأكتوبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26- 09- 2024

ارتفاع الزبدية والنعومي، تعرف على أسعار 12 نوعا من المانجو بالسوق

محافظة الغربية: رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة لخدمة زوار مولد السيد البدوي

منوعات

المزيد

قطع كابل بحري يضعف خدمات الإنترنت في الكويت

ميتا تكشف عن نموذج لنظارات الواقع المعزز

ذوبان نهر يوم القيامة، الكشف عن كارثة جديدة تهدد كوكب الأرض

بريجيت ماكرون وملكة النرويج تتألقان في عرض ديور (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر الأرز اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

لغز عودة يوسف بطرس غالي.. التاريخ السري لأشهر وزير من زمن مبارك (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 26-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية