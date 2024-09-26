العرض العالمي لفيلم Joker: Folie à Deux في لندن (صور)

Joker 2، أقامت شركة DC، منذ ساعات، العرض العالمي، لأحدث أفلامها، Joker Folie A Deux، المقرر عرضه رسميًّا في صالات السينما بتاريخ ٢ أكتوبر المقبل.

وتألقت النجمة ليدي جاجا، بفستان أحمر، خلال حضورها العرض العالمي، فيما اختار خواكين فينيكس، ملابس كاجوال، ذات لون أسود.

العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول لفيلم Joker Folie A Deux ، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2، من بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.