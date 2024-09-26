إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بنفق حازم حسن بالطريق الصحراوي
أصيب 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بنفق حازم حسن القادم من الطريق الصحراوي باتجاه دريم لاند بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم لمستشفى زايد التخصصي.
كانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بنفق حازم حسن، للقادمين من الطريق الصحراوي إلى دريم لاند، وعليه تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين، وكذلك الأوناش لرفع آثار الحادث.
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