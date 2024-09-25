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حوادث

إصابة 13 شخصًا بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي

أصيب 13 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى، اليوم الأربعاء،  ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، ووجود مصابين جراء الحادث، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث.

 

وتم نقل المصابين الى  قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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