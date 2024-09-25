إصابة 13 شخصًا بحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
أصيب 13 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى، اليوم الأربعاء، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، ووجود مصابين جراء الحادث، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث.
وتم نقل المصابين الى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.