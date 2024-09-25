محافظ بني سويف يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددًا من الفعاليات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار فى العنصر البشري، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

محافظ بني سويف يزور سمسطا

جاء ذلك خلال زيارته "اليوم"لمركز سمسطا،لمتابعة الجهود والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة، تحت إشراف لجنة التنمية البشرية "برئاسة نائب المحافظ بلال حبش"والتي يشترك في تنفيذها الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية منها: الصحة،الشباب والرياضة، التضامن،الأوقاف،الثقافة، السياحة، الآثار، التربية والتعليم، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، التموين، الأزهر،الكنيسة المطرانية "ببيا وتوابعها الفشن وسمسطا"،المجلس القومي للمرأة،المجلس القومي للسكان، القومي للأمومة والطفولة، التأمين الصحي،الطب البيطري، هيئة تعليم الكبار، إعلام بني سويف، مؤسسة مصر الخير، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، جمعية الأورمان، مؤسسة نهضة بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد جهود المبادرة

رافق المحافظ خلال الزيارة:الدكتور بلال حبش" نائب المحافظ رئيس لجنة التنمية البشرية، النائبة د. حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ،مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية، محمد جبر معاون المحافظ منسق حياة كريمة،محمد سيد البحيري "مقرر لجنة التنمية البشرية مدير وحدة السكان ،د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة، هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم د.محمد يحيى مدير فرع التأمين الصحي،هشام الجبالي مدير الشباب والرياضة، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن، د.أحمد مكي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، أسامة وليم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أحمد الجبالي مدير الطب البيطري، نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية والأهلية المشاركة في المبادرة.

محافظ بني سويف يتفقد جهود المبادرة

فاعليات مبادرة بداية بناء الانسان

حيث تابع المحافظ حزمة من الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة،بمركز شباب المدينة، وتضمنت تفقد أنشطة مديرية الشباب والرياضة (معسكر خدمة عامة، مهرجان كشفي، ندوات توعوية بمخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بجانب يوم رياضي يتضمن عروض رياضية لألعاب لكاراتيه والكونغ فو ومسابقات في رياضات فردية وجماعية)، بجانب تفقد سير العمل بالعيادة المتنقلة التي تنفذها مديرية الصحة ضمن أنشطتها وتشمل عيادة لتنظيم الأسرة ضمن الحملة التنشيطية"من حقك تنظمي " لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب عيادة للعلاج الطبيعي وحملة توعوية لطلاب المدارس عن تشوهات العمود الفقري وندوة أخرى عن مبادرة الألف يوم ذهبية.

بجانب قيام مديرية التضامن بتوزيع مساعدات عينية ودعم مواد غذائية وسلع تموينية وفيزا تكافل وكرامة وشنط مدرسية، خدمات تأهيل اجتماعي، تسليم مشروعات لأسر منتجة، ندوات توعوية عن برنامج "مودة " وندوات توعوية عن مكافحة الإدمان، توعية لتنظيم الأسرة "2 كفاية"، إضافة إلى التنسيق مع مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان لعمل أبحاث لتوفير الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية،فيما شاركت وحدة السكان بعمل تدريبات وتوعية وبعض الأنشطة والندوات ضمن مبادرات: ألف قائد سكاني، تحدث معه ومبادرة بناء.

محافظ بني سويف يتفقد جهود المبادرة

كما عقدت مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية ندوات دينية عن الانتماء وترسيخ القيم والمبادئ في نفوس الطلاب ووش عمل لتنمية الذات فضلًا عن ورشة عمل للتدريب على الإسعافات الأولية للطلاب، فيما قامت شركة مياه الشرب بعمل ورش رسم وتلوين وأنشطة تفاعلية ومسرح عرائس للتوعية باهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المرافق العامة، وقامت الكنيسة المطرانية بعروض فنية ورياضية، بينما قامت الزراعة بعقد ندوة إرشادية وتنظيم معرض للمنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية، في حين شاركت الثقافة بعمل صالون ثقافي وعرض عرائس قفازات وورش رسم لتطوير مهارات الطلاب والشباب واكتشاف المواهب منهم.

وشارك مديرية التربية والتعليم بحزمة من الأنشطة تمثلت في:عمل معرض صحافةلأنشطة طلابية وأعمال فنية،معرض للموهوبين رسم وقتي، وتنظيم مباريات في كرة القدم واليد وعروض كاراتيه وتقديم استعراض" أنا ابن مصر"، فيما شارك فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنظيم فصول لعقد امتحانات للدارسين واستخراج 150 شهادات للمتحررين من الأمية، وقام المجلس القومي للمرأة ببني سويف بعمل تدريبات تثقيف مالي، وتدريب على حرفة الديكوباج، وصالون ثقافي بالتنسيق والمشاركة مع قصر الثقافة، وقام المجلس القومي للسكان بعمل ندوات توعوية عن الزيادة السكانية والمشاركة في الصالون الثقافي، بينما قام التأمين الصحي بعمل مبادرات توعوية وفحوصات لطلاب المدارس عن الوقاية من الإصابة بأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة وفيروس سي، في حين شارك القومي للأمومة والطفولة بعقد ندوة عن طرق وأساليب التربية الإيجابية للأطفال، في حين قام مركز إعلام بني سويف بعقد لقاء توعوي عن القضية السكانية والمشاركة مع الصحة والأوقاف وقومي السكان في التدريب على جلسات المشورة، وقامت مؤسسة نهضة بني سويف بعقد قافلة طبية تضم 8 تخصصات بالتنسيق مع الصحة للكشف وتوفير العلاج بالمجان، بجانب توفير سيارات سلع مدعمة وتوزيع كراتين مواد غذائية، فيما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتوفير سيارات سلع مدعمة، بالتوازي مع قيام التموين بتوفير 3 سيارات محملة بسلع غذائية وأدوات ومستلزمات مدرسية، وأسطوانات غاز ).

محافظ بني سويف يتفقد جهود المبادرة

من جانبه أثنى المحافظ على الخدمات والأنشطة التي يتم توفيرها وتنفيذها ضمن المبادرة التي تكتسب أهميتها من خلال التنوع في الخدمات والأنشطة والتكامل والتضافر بين كافة الأجهزة الرسمية والأهلية، وتوفير الدعم والرعاية للكثير من الفئات المجتمعية، موجهًا الشكر لجميع المشاركين من الأجهزة التنفيذية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني على التعاون المثمر ضمن مشروع قومي للتنمية البشرية، يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.