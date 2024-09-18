زاهي حواس يقدم كتابا لمصمم الأزياء الشهير ستيفانو ريتشي

قدم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس كتابا لمصمم الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي من أمام تمثال أبو الهول، وذلك في حضور مصمم الأزياء العالمي فليبو ريتشي والوفد المرافق له.

الاكتشافات الأثرية الأخيرة بالأقصر



وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بالاقصر والمدينة الذهبية المفقودة ورحلة البحث عن الملكة نفرتيتي، وعن الاكتشافات الأثرية الأخيرة بهرم الملك خوفو وكذلك البحث عن هرم الملك حوني ومقبرة المهندس إيمحتب بمنطقة آثار سقارة.

وأكد "حواس" أن وجود دار الأزياء العالمية «ستيفانو ريتشي» بمصر دعاية هامة للسياحة في مصر.

دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي



الجدير بالذكر ان دار الأزياء العالمية ستيفانو ريتشي احتفلت باليوبيل الذهبي لتأسيسها بشكل مميز في مدينة الأقصر، ونظمت عرضا للأزياء في معبد حتشبوت بالأقصر.

وجمعت الدار في هذا الحدث 400 مدعو من مختلف أنحاء العالم، كان في استقبالهم مؤسسها ستيفانو ريتشي محاطًا بعائلته.