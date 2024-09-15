بعد حصوله على جائزة الإمبراطور تراجان، أهم الجوائز في مسيرة زاهي حواس

أصبح عالم الآثار زاهى حواس اليوم العربي الأول والوحيد الذي يحصد جائزة الإمبراطور الروماني تراجان، والتي منحته إياها جامعة بينيفينتو الإيطالية.

و جائزة الإمبراطور الروماني تراجان، ليست أول جائزة عالمية يحصل عليها عالم المصريات الكبير زاهي حواس، حيث مُنح العديد منها، وحصد الكثير من الألقاب المرموقة على إنجازته واكتشافاته العديدة والمهمة.

أهم جوائز زاهي حواس العالمية

ونستعرض في التقرير التالى اهم الجوائز التى حصدها عالم الآثار المصري الكبير زاهي حواس، وتكون كالآتي:

حصد الدكتور زاهي حواس فى عام 2002 على الجائزة الذهبية للأكاديمية الأمريكية عن مجمل إنجازته.

وتسلم فى عام 2003 المسلة الزجاجية من علماء الولايات المتحدة لجهوده في حماية وحفظ الآثار المصرية القديمة.

كما حصل حواس على عضوية دولية في الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية (RANS).

وتم اختياره في عام 2006 كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم من قبل مجلة التايم.

حصل الدكتور زاهي على جائزة‏ الـ "‏إيمي‏"‏ عن مشاركته ‏في فيلم حول توت عنخ آمون ووادي الملوك الذي أنتجته قناة‏‏ سي‏.‏بي‏.‏إس‏ عام‏ 2005‏.‏

"كابا سيركيو" وهي أعلى جائزة أوروبية تسلم للمشاهير في مجال الثقافة، الفن، والآثار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تسلم تلك الجائزة لمصر.

حصل عالم الآثار المصرية زاهي حواس علي جائزة رجل العام للمرة الأولى عام 2014 بمدينة كورتونا بإيطالية وللمرة الثانية بمدينة مونتيفياسكوني.

واختار اتحاد الكتاب الصحفيين الإسبان زاهي حواس لجائزة رجل العام لسنة 2024.

عالم الآثار زاهي حواس

يعد زاهى حواس أشهر علماء الآثار فى عصرنا الحديث، والذي أرتقي أسمه بفضل إكتشافته العديدة وآرائه التى لطالما ما اثارت جدلًا ونقاشات في المجتمع المصري والدولى.

شغل حواس منصب وزير الآثار سابقًا، ومنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، كما أنه شغل منصب مدير آثار ‏الجيزة، ولذلك لُقب "بحارس الفراعنة"، له مجهودات واضحة في مجال حماية الآثار وترميمها وحفظ الإرث الحضاري ‏المصري واستعادة ما خرج منها بطرق غير مشروعة.‏

لزاهي حواس العديد من الاكتشافات الأثرية الهامة، ومنها ( مقابر العمال بناة الأهرام - وادي المومياوات الذهبية ‏- مقبرة حاكم الواحات البحرية وأسرته في العصر الصاوي (الأسرة 26))