معهد تيودور بلهارس يكشف حقيقة وجود مرضى مصابين بالكوليرا
نفى معهد تيودور بلهارس للأبحاث بالوراق، ما يتردد من شائعات على وسائل التواصل والتي تسعى إلى الجذب الجماهيري حول وجود مرضى مصابين بالكوليرا بمستشفى المعهد.
وأكد المعهد خلوه التام من أي حالات مصابة بأمراض وبائية، وأن العمل بالمستشفى يسير في سياقه الطبيعي من التعامل مع مرضى الجهاز الهضمي والكبد والكلى والمسالك البولية، ولا يوجد أية تهديدات أو مخاطر على طاقم العمل بالمعهد أو المرضى المترددين عليه.
كما طالب المعهد المسئولين عن هذه المواقع بتحري الدقة والاستفسار والتحقق قبل الإضرار بسمعة معهد بحثي وخدمي عريق مثل معهد تيودور بلهارس كذلك يناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة التي تسعى إلى إثارة البلبلة.
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