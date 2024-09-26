التنظيم والإدارة يعلن وظائف بجامعة الأقصر

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجة جامعة الأقصر عن وظائف قيادية.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تتضمن ما يلي مدير عام الإدارة العامة للتطوير وضمان الجودة ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ومدير عام الإدارة العامة للمكتبات ومدير عام الإدارة العامة لشؤون خدمة المجتمع ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

وعلى من يرغب التقدم سحب طلب الترشيح المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بمقر الإدارة المركزية بجامعة الأقصر الكائنة في ( الأقصر – جزيرة العوامية – شارع المدارس – مقر جامعة الأقصر – الإدارة العامة للموارد البشرية) – ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل الإعلان أو بعده أو غير المستوفاة أو التي ترد عن طريق البريد.

ويمكن الإطلاع علي بطاقة وصف الوظيفة ونموذج مقترح التطوير وأية استفسارات أخري بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة, وسوف تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المعايير الواردة بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن آخر موعد للتقديم للوظائف المعلن عنها 24 أكتوبر الجاري.

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