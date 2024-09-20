عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد لغة عربية 28 سبتمبر.. تعليمات دخول الاختبارات أبرزها عدم الدخول بالهواتف المحمولة والسماعات.. وهذه محاور الاختبارات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الالكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات في الفترة من ٢٨ سبتمبر الجاري حتى ١٣ نوفمبر المقبل.

تعليمات دخول الإختبارات الإلكترونية

وسيعقد الاختبارات الإلكترونية بمركز تقييم القدارات والمسابقات ووضع الجهاز تعليمات دخول الإختبارات تضمنت:



_الدخول من البوابة الخلفية للمركز شارع عبد الرحمن أبو زهرة



_الحضور قبل بدء الامتحان بساعتين على الأقل



-الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.



- لا يسمح بالحضور في غير اليوم والموعد المحدد ولايسمح بالدخول بعد بدء الامتحان لأي سبب كان.



-لا يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات واي أجهزة اتصالات حتى لو كانت مغلقة.



- يشمل الامتحان الإلكتروني (الكفايات السلوكية والنفسية – الكفايات اللغوية (اللغة العربية - اللغة الأنجليزية)- الكفايات المعرفية والتكنولوجية-الكفايات التربوية- كفايات التخصص).



ويرجى احضار المستندات أصل + صور في ملف بلاستيك شفاف حرف L مرتب بها المستندات التي تم إرفاقها علي بوابة الوظائف الحكومية وقت تقديم الإعلان مرتبة كما يلى (الرقم القومي- الموقف من الخدمة.

محاور الاختبارات الإلكترونية

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية

معلومات عن مركز تقييم القدرات والمسابقات

مركز تقييم القدرات والمسابقات والتابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد أحد المراكز المهمة والذي تم افتتاحه 9 يوليو 2019 من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو الذي لعب دورا فعالًا خلال الفترة الماضية وذلك في اختيار الموظف الأنسب للعمل بالجهاز الإداري بالدولة.

وكان الهدف من إنشاء مركز «تقييم القدرات والمسابقات» إيجاد منظومة إلكترونية متكاملة مميكنة لا تسمح بالتدخل البشري، وهي منظومة تم تقييمها من قبل الرخصة الدولية لقيادة الأعمال وتعتمد على عدد من بنوك الأسئلة في كافة التخصصات لضمان المساهمة في تطوير وتحديد قدرة الموظفين على النحو الذي يواكب قدرات الدولة.

تجري عملية الاختبارات في المركزاعتمادًا على «الاختبارات» في المعلومات العامة واللغة الإنجليزية والعربية والحاسب الآلي، وتم وضع تلك الأسئلة -كما ذكر في السابق- من قبل أساتذة وخبراء متخصصين تم التعاقد معهم من قبل الجهاز ويتم تغييرهم باستمرار.

كما يتم عمل ما يسمي ببطاريات أسئلة (بنك أسئلة) والجهاز يقوم بالتبديل بين البطاريات كما لا يوجد امتحان متشابه مع الآخر ولا يتم تكرار تلك الأسئلة بين الامتحان والآخر.

ويقوم الجهاز بضم تلك الأسئلة ضمن الأسئلة التي يقيم على أساسها الموظف، والعنصر البشري لا يوجد له أي دور في مركز تقييم القدرات والمسابقات والمركز مميكن بالكامل وجميع مراحل التقييم تتم بشكل إلكتروني».

مسابقة وظيفة معلم مساعد

وكان الجهاز قد أعلن في ٢٨ أبريل الماضي، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الاّلي – اللغة الإنجليزية – اللغة العربية)، وذلك بجميع محافظات الجمهورية، وقام بفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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