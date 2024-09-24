بالشروط والأوراق المطلوبة، التنظيم والإدارة يعلن وظائف بجامعة العريش

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف قيادية بجامعة العريش.

الوظائف المطلوبة

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الوظائف المطلوبة تتضمن ما يلي:

1ـ أمين الجامعة.

2-مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

3-مدير عام الإدارة العامة الإدارة الإستراتيجية.

4-مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية.

5-مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

6-مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

7-مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.

8-مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.

9-مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية.

10-مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

11-مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

12-مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

13-مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

خطوات التقديم للوظائف

وعلى راغبي التقدم لشغل الوظيفة المشار إليها بعاليه ممن له الخبرة في هذا المجال وتتوافر لديهم القدرة القيادية والتأهيل العلمي والخبرة الزمنية استيفاء النماذج التالية:

1- طلب شغل الوظيفة.

2- البيانات الأساسية.

3- نموذج مقترح التطوير (ويمكن الحصول عليها والطباعة من علي موقع الجامعة الالكتروني) موقع الجامعة الإلكتروني: https://aru.edu.eg

4- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم وموضحًا به التأهيل العلمي والمؤهلات - البكالوريوس إن وجد – تقارير كفاية الأداء والجزاءات عن آخر عامين – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية الذي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية (مدتها – نوعها – مكانها) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- عدد (10) صور شخصية مقاس 4*6 حديثة.

- عدد (10) صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

5- بالنسبة للمتقدمين من خارج الجامعة جميع المستندات المطلوب مع إضافة:

أ‌- صورة معتمدة من المؤهل الدراسي أو الأصل.

ب‌- صحيفة الحالة الجنائية.

ت‌- الموقف من التجنيد.

ث‌- المستندات الدالة على سنوات الخبرة.

- ويمكن الاطلاع على جميع مرفقات الإعلان والطباعة عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني.

- https://aru.edu.eg

تقدم الطلبات باسم الدكتور/ رئيس جامعة العريش مرفقا بها المستندات سالفة الذكر من أصل + (8)نسخ من الأصل + CD محمل عليها نموذج مقترح التطوير والإنجازات على أن تسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات:

العنوان: شمال سيناء – العريش – ضاحية السلام جامعة العريش المبنى الإداري.